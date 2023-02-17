Армия 17 февраля 2023, 07:58 Минобороны показало кадры боевой работы расчетов «кочующих» минометов в зоне СВО Минобороны показало кадры работы «кочующих» минометов в зоне проведения СВО

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Министерство обороны России показало боевую работу расчетов «кочующих» минометов 120 миллиметров Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. В ведомстве обратили внимание, что главный козырь кочующего огневого средства — это внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы.

«У расчетов „кочующих“ минометов буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела», — рассказали в Минобороны.

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После выстрела боевые расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец отработал маневр до автоматизма.

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Артиллеристы ведут огонь на подавление огневых позиций противника и разрушение опорных пунктов. Кроме того, минометы ликвидируют живую силу и легкобронированную технику на дальности до семи тысяч метров.

Бойцы отметили, что они ведут с противником минометную дуэль. Только ответить боевики не успевают и обстреливают уже чистое поле.

Ранее Минобороны показало кадры работы «Солнцепека» в ходе СВО.