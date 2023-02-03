03 февраля 2023, 07:19
Минобороны показало кадры боевой подготовки солдат на одном из полигонов ЗВО
Минобороны: бойцы проходят огневую и тактическую подготовку перед отправкой в зону СВО
Министерство обороны России показало процесс подготовки военнослужащих перед отправкой в зону проведения спецоперации. Тренировки проводятся на одном из полигонов Западного военного округа.
«Это долг каждого мужчины — защищать свою Родину!», — подчеркнули в военном ведомстве.
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На полигоне военнослужащие отрабатывают сценарии реального боя. Вспоминают навыки, полученные в армии: как стрелять и перемещаться в составе подразделений. На ежедневную огневую и тактическую подготовку отведено несколько часов. Ее цель — скорейшая адаптация солдат к боевой обстановке.
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Все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов. Они передают военнослужащим свой боевой опытом, приобретенный в ходе проведения спецоперации.
Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мотострелковых подразделений в тылу СВО. Они учатся в метать гранаты, проходят тактическую полосу.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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