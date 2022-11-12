Армия 12 ноября 2022, 15:15 Минобороны показало кадры боевой подготовки подразделений ВДВ в тылу СВО Минобороны: мобилизованные прошли огневую, медицинскую и тактическую подготовку для СВО

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Министерство обороны России показало процесс боевой подготовки и слаживания подразделений ВДВ. В их состав вошли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Тренировки проводили на одном из полигонов в тыловых районах специальной военной операции.

Бойцы прошли огневую, медицинскую, тактическую, инженерную подготовку. Они в совершенстве освоили оружие и спецтехнику, в числе которых боевые машины десанта, самоходные артиллерийские установки «Нона-С», а также зенитно-артиллерийские установки, противотанковые ракетные комплексы и 82-миллиметровые минометы.

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В подразделениях беспилотной авиации особое внимание уделялось тренировкам операторов квадрокоптеров. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие обеспечены всеми видами довольствия, в том числе положенными денежными выплатами.

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«Пришла повестка — собрались в путь. Проходим обучение. Совершенствуем навыки, стараемся впитать как можно больше информации. Ко всему относимся очень серьезно», — рассказал стрелок Данил.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в ЮВО.