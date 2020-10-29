Минобороны показало испытания новой российской ракеты системы ПРО

Минобороны опубликовало видео с испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны. Они проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Ролик с запуском ракеты появился YouTube-канале Министерства обороны. Сначала можно увидеть движущуюся колонну военных машин, а затем — загрузку ракеты в шахту. Сам запуск показали с разных ракурсов. Из-за облачной погоды хорошо видно только начало запуска ракеты.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — отметил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук.

Пуск ракеты на полигоне Сары-Шаган проводил боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

Предыдущие испытания новой ракеты системы противоракетной обороны проходили в Казахстане летом 2019 года. Тогда в пресс-службе Минобороны отмечали, что испытания подтвердили заложенные в ракете характеристики.