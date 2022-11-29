Армия 29 ноября 2022, 01:43 Минобороны показало фотографии запуска ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк Минобороны РФ опубликовало фото пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк Пресс-служба Минобороны

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Минобороны поделилось кадрами с сегодняшнего пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк под Архангельском. Пуск произвели Воздушно-космические силы в интересах ведомства.

В министерстве сообщили, что космический аппарат с военным спутником выведен на орбиту.

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Ранее сообщалось, что «Союз» запустили 28 ноября в 18:17 по московскому времени.

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Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны

В конце прошлого месяца, 22 октября, такую же ракету с первым спутником группы «Сфера» и аппаратами связи «Гонец-М» запустили с космодрома Восточный. А днем ранее, 21 октября, с Плесецка отправили «Союз» с космическими аппаратами «Космос-2561» и «Космос-2562» на борту.

Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, 28 ноября запустила ракету-носитель Falcon 9 с группировкой спутников Starlink. На околоземную орбиту отправили более 50 микроспутников.