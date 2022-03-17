Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций украинских националистов

Российские военные с помощью беспилотника обнаружили замаскированные позиции с вооружением и личным составом украинских националистов. Они скрывались в Киевской области.

После этого по ним был нанесен артиллерийский удар, сообщили в Минобороны. Процесс ликвидации был снят на видео.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков ранее заявил, что за минувшие сутки авиация и средства противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три беспилотника Bayraktar TB2.

Российские военные поразили 46 военных объектов Украины: 11 зенитно-ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одну установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одну станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.