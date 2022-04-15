Спецслужбы стран НАТО подключаются к абонентам сотовой связи. Они прослушивают разговоры и, при необходимости, блокируют их. Такое заявление сделал начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

«Специалисты иностранной разведки получают возможность <…> дезинформирования (абонентов — прим. ред.) путем рассылки ложных сообщений», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Генерал отметил, что для этих целей спецслужбы стран-членов НАТО используют ложные базовые станции.

К решению этой проблемы, как заметил Ласточкин, подключились ученые. Они изобрели систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Специалисты могут обнаружить ложную базовую станцию и поставить блок на технический канал утечки информации.

После этих операций связь с легитимной базовой станцией оператора восстанавливается. Сигналы 2G, 3G и 4G также продолжают работать.

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фариас ранее заявил, что российская спецоперация сдерживает экспансию НАТО и ведет к новому мировому экономическому порядку. Венесуэла, по его словам, приветствует усилия, предпринимаемые президентом РФ Владимиром Путиным.