В ВКС подсчитали время на решение об ответном ядерном ударе

Назвать точную цифру по поводу подлетного времени нельзя. Многое зависит от направления: откуда летит ракета, какая у нее скорость.

«Я скажу, что эта цифра требует серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно — не минуты, не десятки минут, более десятков минут», — рассказал Нестечук.

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Российская СПРН включает наземный и космический эшелоны. Первый сегмент включает сеть надгоризонтных радиолокационных станций (РЛС) «Воронеж», работающих в различных диапазонах радиоволн. РЛС вычисляют космические, баллистические и аэродинамические объекты.

Воздушно-космические силы (ВКС) особого назначения предлагают продолжить строительство радиолокационных станций СПРН в рамках новой государственной программы вооружения после 2025 года. России необходимо получать информацию о противнике на других стратегических воздушно-космических направлениях, отметил Медведчук.

В 2021 году планируется построить РЛС в Воркуте, в 2022-м — в Оленегорске, а в 2024-м — в Севастополе.

Власти ни раз говорили о своем отношении к ядерному оружию: Россия будет использовать его только как средство защиты.