Армия 07 марта 2023, 13:36 Минобороны подсчитало количество женщин-военных, участвующих в спецоперации на Украине Глава Минобороны Шойгу: в спецоперации участвуют 1100 женщин-военнослужащих РИА «Новости»

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В боевых действиях на Украине принимают участие более тысячи женщин-военнослужащих, и каждая третья из них получила госнаграду. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об этом на селекторном совещании, сообщил телеканал «Звезда».

«На сегодняшний день 1100 женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции. Каждая третья из них награждена государственными наградами», — сказал он.

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Сергей Шойгу поблагодарил женщин за добросовестную службу, ответственный подход к своему делу и стойкость. Он сказал, что они в полной мере реализуют способности в профессии, являются активными участницами общественно-политической жизни страны. Многие выбрали непростую, по словам министра, стезю служить Отечеству в рядах Вооруженных сил России. Таких более 39 тысяч тысяч человек, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны.

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Он рассказал о подготовке офицерского состава в вузах. Чаще всего абитуриенты выбирают такие профессии, как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок и танкист. Возрос интерес к инженерным специальностям, связанным с эксплуатацией новейших образцов вооружений и техники.