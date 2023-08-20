Армия 20 августа 2023, 20:07 Минобороны подсчитало количество посетителей форума «Армия-2023» Минобороны: форум «Армия-2023» посетили почти два миллиона человек РИА «Новости»

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Военно-технический форум «Армия-2023» завершил работу на всех площадках в Московской области. За неделю работы его посетили один миллион 93 тысячи 285 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщил ТАСС.

В ведомстве напомнили, что с 15 по 17 августа форум работал в закрытом от зрителей режиме. Туда приехали представители оборонно-промышленных комплексов из разных стран, а также официальные делегации из 83 государств.

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«Участие в форуме принимали делегации оборонных ведомств 83 государств. За время работы форума организованы и проведены 29 двусторонних встреч. Участвовали в выставочной экспозиции 83 зарубежные компании — это более чем в два раза превысило показатель прошлого года», — отметили в пресс-службе.

Для посетителей площадки форума «Армия-2023» открыли в пятницу, 18 августа. На полигоне Алабино зрителям показали парад военной и специальной техники. Также гости смогли увидеть экспозицию из 870 образцов трофейного вооружения из зоны проведения специальной военной операции.

Среди представленных экспонатов было не только оружие, но также учебники из школ Украины с переписанными фактами об истории, одежда с националистическими слоганами и символами террористических организаций.