Минобороны поделилось кадрами воздушных учений ВС РФ в Сирии

Воздушные подразделения Вооруженных сил (ВС) России провели учения в Сирии. Кадрами поделилось Минобороны в Telegram-канале.

В рамках учений задействовали экипаж вертолета Ми-8. Летчики провели условную эвакуацию раненых.

«В ходе учений отрабатывалась командная работа группы, включая пилотов, техников и поисковиков», — отметили представители Минобороны.

Сам вертолет завис в воздухе. Один из участников учений спустился с борта по лебедке с применением сцепного устройства. Спускная лестница способна выдержать вес двух военнослужащих в полной экипировке.

Общение спускающегося солдата и техника, который остается на борту, происходит с помощью жестов. Также на вертолете присутствуют стрелки. Они прикрывают спасательную операцию и в любой момент могут обстрелять наземные цели.

Точный регион проведения учений не разглашается. Также неизвестны сроки и объем подобных вылетов.