Армия 11 июня 2023, 21:07 Минобороны поделилось кадрами с вернувшимися с Украины российскими военнопленными Минобороны опубликовало видео возвращения российских солдат из украинского плена

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Министерство обороны опубликовало кадры возвращения на родину российских солдат. Сегодня к своим семьям вернулись порядка 94 человек, уточнили в военном ведомстве.

В ролике показали, как мужчины садятся в автобусы и не могут сдержать своих эмоций.

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«Мы на свободе. Чувствуем себя уже дома. Наши Вооруженные силы Российской Федерации вернули всех ребят», — сказал один из бывших военнопленных.

По данным Минобороны, около 100 российских военнослужащих возвратились в результате переговоров из украинского плена. Теперь им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях страны, многим из солдат нужна психологическая помощь.

Как уточнили в военном ведомстве, в плену российским солдатам грозила смертельная опасность.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что украинцев отправляют на передовую без подготовки, «как пушечное мясо». Мужчина призвал украинских военных сдаваться в плен при первой возможности.