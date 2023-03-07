Армия 07 марта 2023, 19:49 Минобороны поделилось кадрами с вернувшимися с Украины российскими военнопленными Минобороны опубликовало видео возвращения российских солдат из украинского плена

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Министерство обороны опубликовало видео с возвращением на родину российских солдат. Сегодня к своим семьям вернулись 90 военнослужащих.

На кадрах видно, как несколько автобусов въезжают на территорию Белгородской области, после чего мужчины начинают поздравлять друг друга.

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«Спасибо за то, что мы не забыты, что вернули нас домой и теперь есть возможность встретиться с семьей, с детьми», — сказал один из бывших военнопленных.

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Самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных в Москву. В лечебницах Минобороны им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Все военные пройдут реабилитацию.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству страны организовать системную работу по лечению последствий посттравматического синдрома у военных и их семей.