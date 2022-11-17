Армия 17 ноября 2022, 08:32 Минобороны поделилось кадрами ремонтных работ военной техники на фронте Минобороны России: ремонтные подразделения ведут непрерывную работу в полевых условиях Пресс-служба Минобороны

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Военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В одном строю со специалистами ремонтно-восстановительного батальона боевые задачи выполняют мобилизованные военнослужащие. Соблюдая принципы маскировки, солдаты выполняют ремонт любой сложности благодаря современным машинам технического обслуживания. Немаловажна и высокая квалификация военнослужащих ремонтных подразделений.

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Чтобы поддерживать боеспособность на высоком уровне, в первую очередь ремонтируют вооружение, необходимое для выполнения боевой задачи, а также то, которое можно отремонтировать в кратчайший срок. Военнослужащие выполняют задачи посменно, так что ремонтные работы происходят в круглосуточном режиме.

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Накануне «Специальное конструкторское бюро» поставило Минобороны партию реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщил «Ростех».