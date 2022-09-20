Минобороны показало, как экипажи Су-34 используют ракеты Х-29Т в зоне спецоперации | 360°

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Минобороны показало, как экипажи Су-34 используют ракеты Х-29Т в зоне спецоперации

Экипажи Су-34 ВС России нанесли удары по дислокациям ВСУ ракетами Х-29Т

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Экипажи истребителей-бомбардировщиковСу-34 ВС России применили высокоточные ракеты Х-29Т в зоне спецоперации на Украине. Кадрами боевой работы летчиков поделилось Минобороны. Их опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В видеоматериал добавили интервью с заместителем командира авиационной эскадрильи.

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«Экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО», — описал он работу коллег.

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По его словам, использование высокоточного оружия позволяет выполнять боевые задачи даже с большого расстояния. Также для этого применяют различные прицельные системы.

Также представители ведомства привели слова штурмана одного из Су-34. Он описал принцип действия ракеты Х-29.

«Выполняем прицеливание, после этого, когда выполнили привязку, головка ракеты захватила цель, выполняется с дальности, допустим, 20–30 километров», — рассказал штурман.

Далее ракета летит точно в заданную точку. Штурман отметил, что Х-29 позволяет уничтожить все цели, расположенные на траектории ее полета. По словам летчика, ракету используют для ударов по ангарам и скоплениям живой силы.

Штурман подчеркнул, что для использования Х-29 необходимо пройти специальную подготовку.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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