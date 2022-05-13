Минобороны поблагодарило восьмилетнего мальчика из Белгорода за поддержку армии России

Открытку с изображением силуэта ребенка, приветствующего проезжающий российский танк, опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале. Как сообщил сайт «Аргументы и факты», речь идет о восьмилетнем школьнике из Белгородской области.

Каждый день мальчик в подаренной мамой военной форме выбегал на дорогу, чтобы поприветствовать проезжающие мимо колонны с военной техникой и пожелать участникам специальной операции здоровья и благополучия.

Опубликованный со школьником ролик стал вирусным в Сети. Мальчик настолько понравился военнослужащим, что они подарили ему шлемофон танкиста.