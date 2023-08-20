Армия 20 августа 2023, 20:27 Минобороны по контрактам с форума «Армия-2023» получит более 2,5 тысячи образцов оружия Минобороны: сумма контрактов на форуме «Армия-2023» составила 400 млрд рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Общая сумма государственных контрактов между российскими предприятиями и Минобороны на Военно-техническом форуме «Армия-2023» составила более 400 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщил ТАСС.

Всего представители оборонного ведомства подписали 11 договоров и вручили еще девять представителям военно-промышленного комплекса.

Реклама

После их выполнения в Вооруженные силы России поступят более 2,5 тысячи образцов нового вооружения, а также военной и специальной техники и более 1,8 миллиона единиц средств поражения.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» прошел с 14 по 20 августа на трех площадках Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Участие в экспозиции и деловой программе приняли около 1,5 тысячи ведущих российских промышленных предприятий оборонного сектора, а также 85 компаний и организаций из семи стран.

Количество посетителей форума за все дни его работы составило почти два миллиона человек.