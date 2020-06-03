Минобороны перенесло военные сборы студентов из-за коронавируса

«Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок ― июль–октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год», — сказали в ведомстве.

Всех, кто будет проходить сборы, в обязательном порядке проверят врачи — с учетом всех эпидемиологических мер.

Одним из первых о переносе военных студенческих сборов заявил Московский государственный университет.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, призыв в российскую армию начался в срок — 1 апреля, правда, общение с призывниками перевели в онлайн. А всех новоборанцев, помимо обязательного теста на COVID-19, ждет двухнедельный карантин в казармах.

Ранее стало известно, что выпускников школ в этом году освободили от службы. Им дали возможность спокойно сдать ЕГЭ, ведь экзамены в этом году сдвинулись по срокам из-за пандемии.