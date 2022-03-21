Минобороны ответило Подоляку на заявление о методах российской спецоперации

Минобороны РФ прокомментировало слова советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что Россия «воюет только количеством и крылатыми ракетами». В министерстве подчеркнули, что спецоперацию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение «в высшей степени эффективно».

В ведомстве в очередной раз напомнили, что удары наносятся только по военной инфраструктуре — ни в коем случае не по гражданским объектам.

«По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские Вооруженные силы. Свидетельств людей об этом масса», — уточнили в Минобороны РФ.

Накануне Подоляк указал на «тотальную неготовность» российской армии, слабую слаженность воинских частей.

За ночь на 21 марта российская авиация поразила 44 военных объекта Украины. По данным Минобороны, с начала российской спецоперации на Украине военнослужащие уничтожили 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.