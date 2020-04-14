Минобороны ответило на сообщения о коронавирусе в армии

Минобороны отреагировало на данные о зараженных коронавирусом в армии. Ведомство заявило, что ситуация под контролем, а уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет.

В Вооруженных силах России стабильная и контролируемая эпидемиологическая обстановка, заявили в Министерстве обороны, передает РИА «Новости». Весь личный состав после прибытия на военную службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела. Если у врачей появляются подозрения, то военнослужащих отправляют в медучреждения, где их тестируют.

Для борьбы с коронавирусом в войсках работают 58 оперативных групп, развернуто более 5,5 тысячи контрольных пунктов. Там военным и гражданскому персоналу измеряют температуру. На объектах регулярно проводят дезинфекцию.

Ранее СМИ сообщили, что в российской армии, по данным на 30 марта, якобы подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом. В числе зараженных прапорщик 1994 года рождения, который лечится дома. Госпитализировали полковника и мичмана Северного флота. Как минимум 133 военнослужащих изолировали и приставили к ним медиков.