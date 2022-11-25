Армия 25 ноября 2022, 03:23 Минобороны открыло посвященный эскадрильи «Нормандия-Неман» раздел Минобороны РФ обнародовало документы, посвященные созданию авиаполка «Нормандия-Неман» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, который посвящен 80-летию со дня образования авиаэскадрильи «Нормандия-Неман». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

«В проекте опубликованы архивные материалы 1942–1945 годов, в которых рассказывается об истории формирования „Нормандии“», — говорится в сообщении.

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Каждый желающий может изучить в разделе соглашение о создании французской эскадрильи в рядах ВВС Красной армии, прочитать переписку представителей РККА и Военной миссии «Сражающейся Франции». А также ознакомиться с материалами о летной подготовке в Советском Союзе и боевой работе летчиков-истребителей.

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В разделе, посвященном легендарному полку, опубликованы документы о его создании, о том, как летчики проходили боевую подготовку и их первом бое. Посетители раздела узнают, откуда появилось название полка. Из представленных документов можно узнать, как и на каких самолетах была организована их подготовка, как их оценивали советские инструкторы.

Также Минобороны представило отчеты о некоторых боях эскадрильи, среди них самый первый, состоявшийся 5 апреля 1943 года. Кроме того, в разделе обнародовали схемы некоторых боев.