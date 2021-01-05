Минобороны отчиталось о ситуации с коронавирусом среди военных

По данным военного ведомства, общая численность выздоровевших увеличилась до 24 477 человек. Еще 94 059 военных сняли с медицинского контроля по коронавирусу.

Среди гражданского населения ситуация несколько хуже. За минувшие сутки в России выявили 23 351 случай заражения, из которых 2 616 пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Умерли за сутки 482 человека, а выздоровели 21 154 пациента.

В списке регионов по уровню суточного заболевания сменился лидер. Как сообщили «Невские новости», Москва уступила первое место Санкт-Петербургу. Для сравнения, в российской столице за минувшие сутки положительные тесты на коронавирус сдали 3591 человек, а в северной столице количество зараженных составило 3657 жителей.

Как заявил кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев, сейчас жители Санкт-Петербурга принесли коронавирус домой и на новогодних каникулах заражают близких.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что всему виной сырой климат города, который позволяет возбудителю распространяться быстрее.