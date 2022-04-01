Минобороны опубликовало сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ

Минобороны России опубликовало новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны. Исторические документы были опубликованы в рамках проекта «Архивы помнят все!».

«В годы Великой Отечественной войны на захваченных немцами территориях УССР стала создаваться так называемая „самостийная“ украинская государственность, которая сопровождалась многочисленными преступлениями в отношении населяющих Украину народов, их геноцидом. Степени жестокости и зверствам украинских националистов по отношению к русским, украинцам, полякам и евреям были удивлены даже немецко-фашистские оккупанты», — отметили в Министерстве обороны.

После того, как Красная Армия освободила территории УССР, были инициированы расследования, которые вскрыли много фактов издевательств, грабежей, а также массовых убийств. Эти преступления совершались украинскими националистами в отношении мирного населения, в том числе представителей собственного народа.

В разделе размещены различные свидетельства, донесения и информационные записки. Также там можно увидеть несколько документов, которые доказывают тесное сотрудничество украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами.

В частности, в донесении начальника политуправления 4-го Украинского фронта от сентября 1944 года говорится, что на территории войск фронта активизировали свою деятельность националисты-бандеровцы.

Еще в одном документе от августа 1944 года сказано о том, что «в селе Барикевичи банда в количестве 26 человек зверски замучила двух дочерей» заместителя председателя сельсовета, а его самого, его жену, а также еще 11 человек сельского актива «увели по направлению Уженецкого леса, судьба которых до настоящего времени не известна».

Одна докладная записка указывает на эпизод, в котором говорится о том, что отряд националистов численностью около 200 человек в нескольких селах подо Львовом повесил 20 человек из числа сельского актива.

Публикация документов из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом.