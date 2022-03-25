Минобороны опубликовало перехваченный приказ о наступлении Украины в Донбассе

Нацгвардия Украины планировала напасть на территорию Донбасса в марте. Минобороны России перехватило и опубликовало зашифрованный приказ.

Официальный представитель ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что приказ отдал 22 января командующий национальной гвардией Украины генерал-полковник Николай Балан.

Источник: Минобороны России

Приказ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины, подчеркнул Конашенков. По его словам, военные должны были закончить обучение солдат в конце февраля. В начале марта Нацгвардия планировала напасть на территории Донбасса.

«В приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой „операции объединенных сил“ на Донбассе», — заявил Конашенков.

Генерал-майор отметил, что документ содержит «оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины».