Минобороны опубликовало кадры преследования беспилотником «Орлан-10» артиллерии ВСУ

Российские военные использовали многофункциональный беспилотник «Орлан-10» для преследования и ликвидации артиллерийской батареи украинских войск. Рассказ оператора дрона опубликовало Министерство обороны России на своей странице во «ВКонтакте».

Офицер рассказал, что поступил вызов о технике противника. Для поиска батареи в небо запустили беспилотник, который обнаружил отряд ВСУ, готовившийся развернуться для обстрела российских войск.

«Координаты немедленно сняли и передали уже нашей артиллерии. Было принято решение об открытии огня, а нам поставили задачу его корректировать», — пояснил оператор «Орлана-10».

Первыми залпами российская артиллерия подбила одну украинскую машину. Остальные начали разъезжаться через населенные пункты. Все это время за ними следили с беспилотника.

Когда украинская батарея встала в лесополосе, оператор передал координаты их местонахождения командованию. Российским артиллеристам приказали открыть огонь, а беспилотнику — продолжить корректировку.

«Была подбита еще одна единица техники. Украинцы залезли в броню и опять поехали», — отметил оператор.

По его словам, после четырех часов бегства бойцы ВСУ решили, что они полностью оторвались. Все это время за ними продолжал следить выпущенный беспилотник. Когда украинская батарея снова остановилась, по ней открыли огонь реактивной системой и артиллерией. В результате обстрела цель уничтожили.

Офицер отметил, что военные беспилотники занимаются не только разведкой, но также контролируют гуманитарные коридоры, по которым вывозят беженцев и привозят помощь. «Орланы» вместе с операторами работают в круглосуточном режиме.