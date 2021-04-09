Минобороны опубликовало документы к годовщине восстания в Бухенвальде

Министерство обороны России запустило проект «Забвению не подлежит», приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля. В этот день в 1945 году вспыхнуло восстание в крупнейшем концлагере Бухенвальд, заключенные были освобождены.

Минобороны опубликовало документы и фотографии из своего Центрального архива, рассказывающие о зверствах немецких военных, сотрудников концлагерей и их пособников. В показаниях очевидцев говорится о массовых убийствах мирного населения, включая детей.

В рассказе военных врачей Красной Армии, попавших в плен в сентябре 1941 года, описываются жуткие условия лагеря, устроенного в поселке Демянск Новгородской области.

В первые месяцы тысячи узников спали там под открытым небом. Позднее военнопленные ночевали в землянках, в которые загоняли по 70-80 человек.

«В этих условиях не только лежать, но и сидеть негде было, а поэтому большинству военнопленных приходилось спать стоя», — сказано в документе.

Такой «отдых» был после 12-часовых ежедневных работ по строительству дорог и валке леса.

Также пленных под конвоем выводили на ближайшие огороды, разрешая копать картошку. Ее не готовили, съедая сырой с кожурой.