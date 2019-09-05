Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности», — говорится в заявлении военного ведомства.

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В Минобороны уточнили, что наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует.

Информацию о гибели троих российских военнослужащих сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник. По данным издания, трое офицеров якобы погибли в зоне деэскалации Идлиб, около населенного пункта Джурин, в минувшую среду, 4 сентября.

По данным издания, группа из восьми военных шла в опорный пункт, оставаясь в зоне деэскалации. При взрыве двух мин ранения получили пятеро солдат, из которых трое якобы погибли, утверждает собеседник «Ведомостей».

В Минобороны отметили, что «автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов».

Информацию о гибели российских спецназовцев сообщило арабское издание Al-Masdar. По его данным, нападение совершили боевики из организации «Национальный фронт освобождения».

Режим прекращения огня начал действовать в зоне деэскалации Идлиб с 1 августа. Это единственная территория Сирии, где остаются террористы. Они вышли туда из других провинций по соглашению с властями. В ночь на 1 сентября военная авиация США провела бомбардировку Идлиба. При этом американские военные не предупредили Россию и Турцию о будущем ударе. По данным Минобороны России, в результате налета американской авиации есть жертвы и массовые разрушения.