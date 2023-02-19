19 февраля 2023, 17:08
Минобороны опровергло слухи об увольнении офицеров армейских корпусов Донбасса
Минобороны опровергло информацию об увольнении офицеров армейских корпусов ЛНР и ДНР
Появившаяся в Сети информация о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после вхождения в состав Вооруженных сил России не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«Принятые в состав Вооруженных сил России военнослужащие 1-го и 2-го армейских корпусов Луганской и Донецкой народных республик выполняют поставленные боевые задачи», — отметили в ведомстве.
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В Минобороны подчеркнули, что не существует приказов о якобы увольнении военных из республик Донбасса после присоединения в состав кадровых сил ведомства.
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«Все военнослужащие данных соединений самоотверженно и достойно выполняют задачи в рамках специальной операции на Украине», — заключили в министерстве.
Приказом президента России Владимира Путина 1-й и 2-й армейские корпуса Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав Минобороны с 1 января 2023 года.
Ранее бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал армейские корпуса республик Донбасса одними из самых боеспособных в СВО.
Минобороны РФ
Военные
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