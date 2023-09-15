Важное 15 сентября 2023, 18:52 Минобороны опровергло присутствие гражданина Таджикистана на борту пропавшего Ми-8 Минобороны: гражданина Таджикистана не было в экипаже пропавшего в августе Ми-8 РИА «Новости»

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Гражданина Таджикистана не было на борту вертолета Ми-8, пропавшего в августе 2023 года. Об этом сообщили в Минобороны.

Информацию, что выходец из Таджикистана якобы входил в состав экипажа исчезнувшего летом Ми-8, распространили некоторые интернет-ресурсы и Telegram-каналы, указали в министерстве. В ведомстве назвали такие сообщения не соответствующими действительности.

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«В состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие — граждане Российской Федерации», — подчеркнули в Минобороны.