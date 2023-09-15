15 сентября 2023, 18:52
Минобороны опровергло присутствие гражданина Таджикистана на борту пропавшего Ми-8
Минобороны: гражданина Таджикистана не было в экипаже пропавшего в августе Ми-8
Гражданина Таджикистана не было на борту вертолета Ми-8, пропавшего в августе 2023 года. Об этом сообщили в Минобороны.
Информацию, что выходец из Таджикистана якобы входил в состав экипажа исчезнувшего летом Ми-8, распространили некоторые интернет-ресурсы и Telegram-каналы, указали в министерстве. В ведомстве назвали такие сообщения не соответствующими действительности.
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«В состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие — граждане Российской Федерации», — подчеркнули в Минобороны.
Вертолеты
Минобороны РФ
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