Армия 23 июня 2023, 22:30 Минобороны опровергло информацию об ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» Минобороны назвало провокацией сообщения об ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Распространяемая в социальных сетях информация о нанесении российскими войсками удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» является ложной. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

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Сообщения об ударе по лагерей ЧВК «Вагнер» в военном ведомстве назвали информационной провокацией. Там отметили, что информация распространяется от лица российского предпринимателя Евгения Пригожина.

Российские бойцы опубликовали видеообращение после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о сдаче Урожайного на Времевском выступе. Они опровергли слова бизнесмена.

Суда по опубликованным в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны», ролик записывался на фоне сельской администрации. На вывеске видно, что это именно Урожайное. По словам военнослужащего, Урожайное «было, есть и будет» под контролем Вооруженных сил России.