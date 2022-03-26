Минобороны опровергло фейки о призыве запасников

Вызов в военкоматы граждан РФ мужского пола, пребывающих в запасе не планируется, а поступающие звонки от якобы военных структур — фейки и провокация украинской стороны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что информацию о якобы вызове в отделение военного комиссариата сообщал не человек, а голос автоответчика. В последние дни, по его словам, случаи подобных звонков участились. Он отметил, что они несли ложную информацию и осуществлялись из другой страны.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», — заявил он.

Ведомство «не проводит и не планирует» вызовы на службу граждан РФ, которые числятся в запасе российской армии, подчеркнул Конашенков.