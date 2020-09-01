Минобороны опровергло заявление НАТО о пересечении Су-27 границ Дании
Об этом сообщает РИА «Новости».
«В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 августа 2020 дежурный истребитель Су-27 по противовоздушной обороне сил Балтийского флота поднялся для опознавания и недопущения нарушения государственной границы стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США.
В заявлении подчеркивается, что сопровождение американского военного самолета осуществлялось над нейтральной акваторий Балтийского моря. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. При этом не были нарушены границы других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Сегодня российский Су-27 перехватил уже четыре иностранных военных самолета. Это были ВВС США, Германии, Швеции и Дании.