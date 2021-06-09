Минобороны: один россиянин погиб при подрыве БТР в Сирии

В сирийской провинции Хасеке подорвалась бронемашина с российскими военнослужащими. Один военный погиб, еще трое пострадали, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Бронетранспортер, в котором ехала российская военная полиция, патрулировал территорию провинции 9 июня.

«При проверке маршрута патрулирования <…> произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. <…> Один российский военнослужащий от полученных травм скончался», — уточнили в ведомстве.

Еще трое военных, находившихся в машине, получили ранения. Их доставили в лечебное учреждение, оказав всю необходимую помощь.

Ранее источник в МИД РФ заявил, что контакты с террористическими группировками в Сирии налаживают спецслужбы западных стран, в тои числе британские.