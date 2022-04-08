Минобороны обвинило националистов в стрельбе по мирным жителям Харькова

В Харькове украинские националисты запугивают мирных жителей. По вышедшим в поисках продуктов и предметов первой необходимости людям открывают огонь, заявили в Минобороны РФ.

Действия Киева, подчеркнули в ведомстве, в очередной раз продемонстрировали бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан.

Тактика националистов «свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

Запад, добавили в Минобороны, не только в курсе грубых нарушений Украиной положений Женевской конвенции, но и пытается помочь властям страны скрыть «циничные преступления против своего народа».

Ранее в министерстве привели доказательства запуска «Точки-У», которая ударила по железнодорожному вокзалу Краматорска, с подконтрольной украинским военным территории. В результате около 50 человек погибли, еще 100 получили ранения.