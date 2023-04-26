Армия 26 апреля 2023, 17:29 Минобороны объявило о возвращении 40 российских военных из украинского плена Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 40 российских военных

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Министерство обороны России вернуло из украинского плена 40 российских военных после переговоров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В плену им грозила смертельная опасность. Освобожденных военнослужащих самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Россию для реабилитации и лечения в медицинских учреждениях Минобороны», — сообщили в ведомстве.

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Кроме того, всем вернувшимся окажут необходимую психологическую помощь.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков утверждал, что власти сделают все необходимое для возвращения из плена Украины всех российских военнослужащих.

Ранее плененные украинские военные обвинили президента Владимира Зеленского в том, что он не вспоминает о них. Бойцы сдались в плен в Мариуполе по его приказу, но власти страны не обращают внимания на своих солдат.