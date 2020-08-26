Минобороны объявило о победе над дедовщиной в армии

Дедовщины и казарменного хулиганства в российской армии больше нет. В Минобороны заявили, что их удалось полностью искоренить и навести в Вооруженных силах уставной порядок.

Замминистра обороны Андрей Картаполов в ходе выступления в рамках форума «Армия-2020» указал на правильные действия российских военных. Слова генерал-полковника привели в пресс-центре форума, уточнило РИА «Новости».

Картаполов заметил, что количество воинских преступлений значительно снизилось, а такие понятия, как дедовщина и казарменное хулиганство «полностью искоренены». Последнее, подчеркнул замглавы Минобороны, оказало влияние на качество призыва и желание россиян пройти срочную службу в Вооруженных силах.

Начальник главного управления военной полиции ведомства генерал-полковник Сергей Кураленко добавил, что такой результат получен благодаря слаженной работе военной полиции. К успеху, сообщила газета «Известия», причастны военно-политическое управление Минобороны и командиры частей.

Профилактическая работа в армии направлена на то, чтобы предупреждать преступления на раннем этапе — начиная с дисциплинарных проступков.