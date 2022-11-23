Армия 23 ноября 2022, 14:23 Минобороны назвало вымыслом сообщения о диалоге Герасимова с председателем комитета НАТО Минобороны опровергло данные о диалоге главы Генштаба с председателем комитета НАТО РИА «Новости»

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Западные СМИ распространили недостоверную информацию о якобы недавнем разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром, заявили в Минобороны России. В ведомстве опровергли эти данные, назвав их фейком.

«Никаких контактов, тем более „систематических“, с председателем военного комитета НАТО не было», — подчеркнули в министерстве.

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В Минобороны обратили внимание, что контактов с другими представителями Альянса в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» также не было.

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Информация о некой «договоренности» с Бауэром о безопасном движении судов в Черном море является вымыслом от начала до конца, подчеркнули в ведомстве.

Недостоверные данные ранее распространило издание «Юрактив» со ссылкой на источник в НАТО. По его данным, Герасимов и Бауэр якобы недавно договорились о необходимости соблюдать осторожность в акватории Черного моря, чтобы не допустить каких-либо инцидентов.

В частности, издание утверждало, что стороны пришли к договоренности сохранять «определенное достаточное расстояние» между российскими кораблями и военными судами НАТО.