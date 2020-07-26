Минобороны назвало уникальными дальность и точность ракет «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» провели с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

«Пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета», — заявили в министерстве.

Также там отметили, что проведение испытаний оружия идет в плановом порядке.

Первые пуски гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» провели в декабре прошлого года. Как заявлял ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, на вооружение ракета поступит в течение 2021–2022 годов.

Ракета «Циркон» может развивать скорость в девять махов, то есть во время полета она в девять раз превышает скорость звука. Она способна поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Эти комплексы установят на кораблях Военно-морского флота России. Кроме того, такое же вооружение получат подводные лодки.

Официально информацию о гиперзвуковом вооружении на субмаринах «Воронеж» и «Владивосток» подтвердил генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко во время беседы с президентом России Владимиром Путиным. Обе подводные лодки входят в проект «Ясень М». Их передадут на вооружение во флот через семь-восемь лет. Всего в проекте предусмотрено создание шести атомных подводных лодок с гиперзвуковым оружием.