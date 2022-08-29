Минобороны назвало учения «Восток-2022» оборонительными

Учения «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Приоритетным направлением при разработке маневров Фомин назвал поэтапную проработку вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности России и ее союзников, сообщил ТАСС.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки российских вооруженных сил в этом году. В них задействуют свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Ранее генерал-полковник Александр Фомин рассказал, как российские военные победили в гонке на Международных армейских играх.