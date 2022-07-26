Минобороны назвало цель учений «Восток-2022»
Минобороны уличило зарубежные СМИ в неверной трактовке учений «Восток-2022»
Учения «Восток-2022» помогут военным отработать применение групповых сил в рамках защиты Восточного региона. Об этом сообщили в Минобороны.
В маневрах задействуют не только подразделения Восточного военного округа. Частично привлекут Воздушно-десантные войска и дальнюю военно-транспортную авиацию. Кроме того, в «Восток-2022» примут участие воинские контингенты других государств.
Некоторые зарубежные СМИ, обратили внимание в ведомстве, неверно истолковали цель этих учений. По мнению иностранных изданий, «Восток-2022» является частью плана по мобилизации населения, однако это неверно.
В Минобороны заверили, что проведение спецоперации России на Украине никак не повлияет на запланированные военные учения.