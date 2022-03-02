Минобороны назвало сведения о «неисчислимых» потерях российских войск дезинформацией

Данные о якобы «неисчислимых» потерях, которые Россия несет на Украине, в Минобороны РФ назвали несоответствующими действительности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Распространяемые сведения об огромном количестве погибших российских солдат он охарактеризовал как целенаправленную дезинформацию.

«Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу, героизм при специальной военной операции», — подчеркнул Конашенков.

В Минобороны в очередной раз подчеркнули, что в спецоперации не принимают участия ни солдаты срочной службы, ни курсанты.

По данным ведомства, на Украине погибли 498 российских военных, ранения получили 1597 человек. С украинской стороны потери составили свыше 2870 человек убитыми, ранены порядка 3,7 тысячи.

Количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины, по подтвержденным данным, равняется 572.

Накануне ВС РФ удалось вывести из строя аппаратную вещания телевышки в Киеве. Ее выбрали целью, чтобы прекратить направленную против России информационную атаку.