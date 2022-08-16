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    16 августа 2022, 17:20

    Минобороны назвало провокацией заявку Великобритании на полет самолета-разведчика

    Минобороны РФ предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135

    Юлия Баранова

    Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика над Россией. В Минобороны расценили это как сознательную провокацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В Минобороны уточнили, что в заявке шла речь о перелете британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России.

    «Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», — говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что Воздушно-космические силы России получили приказ не допускать нарушения воздушного пространства страны.

    «Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», — отметили в Минобороны.

    Накануне стало известно, что британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос в Баренцевом море. Поднятый в небо истребитель истребитель МиГ-31бм выдворил нарушителя из воздушного пространства.