Минобороны назвало провокацией заявку Великобритании на полет самолета-разведчика

Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика над Россией. В Минобороны расценили это как сознательную провокацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны уточнили, что в заявке шла речь о перелете британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России.

«Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Воздушно-космические силы России получили приказ не допускать нарушения воздушного пространства страны.

«Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», — отметили в Минобороны.

Накануне стало известно, что британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос в Баренцевом море. Поднятый в небо истребитель истребитель МиГ-31бм выдворил нарушителя из воздушного пространства.