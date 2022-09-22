Частичная мобилизация: кого призовут в первую очередь, кто не отправится на фронт | 360°

Важное 22 сентября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны назвало приоритетные специальности для мобилизации Минобороны России назвало стрелков и танкистов приоритетными кандидатами для мобилизации

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Министерство обороны России назвало россиян, которых призовут на службу в приоритетном порядке. По данным министерства, в приоритете оказались артиллеристы, стрелки и танкисты.

«В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители», — разъяснили порядок в Минобороны России.

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В первую очередь будут призывать тех, кто имеет боевой опыт, добавили в министерстве. Под мобилизацию подпадут рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 и старшие — до 55 лет. Конкретной очередности для призыва не существует, уточнили представители оборонного ведомства.

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Освободили от призыва сотрудников предприятий гособоронзаказа, имеющих на иждивении четырех и боле детей, а также тех, кто временно не годен по состоянию здоровья. По мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, в России следует урезать список болезней, наличие которых у призывников избавляет их от необходимости прохождения службы в рядах ВС.

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