Минобороны назвало причину аварийной посадки Ан-12

Причиной аварийной посадки военно-транспортного Ан-12 в Екатеринбурге стал невыход шасси. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси», — сообщили в пресс-службе.

Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге Подробнее

Самолет совершил посадку в 09:12 по московскому времени в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, когда выполнял плановой полет из Челябинской области. Самолет садился на запененную полосу. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

В пресс-службе Кольцово «360» сообщили, что из-за происшествия аэропорт временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Там добавили, что сотрудники ведут работу по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию.