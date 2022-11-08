Минобороны назвало минимальный размер денежного довольствия мобилизованных | 360°

Важное 08 ноября 2022, 08:51 Минобороны назвало минимальный размер денежного довольствия мобилизованных Минобороны: минимальные выплаты мобилизованным составят 195 тысяч рублей РИА "Новости"

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Мобилизованным россиянам будут выплачивать, как минимум, 195 тысяч рублей. Такое заявление сделал представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко, сообщил ТАСС.

«Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей», — сказал он.

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По его словам, в сумму входят ежемесячная социальная выплата, а также денежное довольствие военного. Последнее зависит от оклада по занимаемой человеком воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

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Микищенко добавил, что рядовой на должности мотострелка будет получать по крайней мере 195 тысяч рублей. Также мобилизованные может получить дополнительные выплаты. В частности, речь идет о надбавках за исключительные достижения и особые условия военной службы.

Представитель Минобороны рассказал, что выплаты мобилизованным начнутся уже с 8 ноября.