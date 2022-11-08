Минобороны назвало минимальный размер денежного довольствия мобилизованных | 360°

08 ноября 2022, 08:51
Минобороны назвало минимальный размер денежного довольствия мобилизованных
Минобороны: минимальные выплаты мобилизованным составят 195 тысяч рублей
Мобилизованным россиянам будут выплачивать, как минимум, 195 тысяч рублей. Такое заявление сделал представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко, сообщил ТАСС.
«Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей», — сказал он.
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По его словам, в сумму входят ежемесячная социальная выплата, а также денежное довольствие военного. Последнее зависит от оклада по занимаемой человеком воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет.
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Микищенко добавил, что рядовой на должности мотострелка будет получать по крайней мере 195 тысяч рублей. Также мобилизованные может получить дополнительные выплаты. В частности, речь идет о надбавках за исключительные достижения и особые условия военной службы.
Представитель Минобороны рассказал, что выплаты мобилизованным начнутся уже с 8 ноября.
Минобороны РФ
Частичная мобилизация в РФ
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