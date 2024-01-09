09 января 2024, 15:45
Минобороны нарастит поставки наиболее востребованного вооружения
Шойгу: Минобороны сформирует серийную линейку от сверхмалых до тяжелых БПЛА
Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«В частности, [будем] формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от сверхмалых до тяжелых ударных», — подчеркнул министр.
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Он также раскрыл главную задачу Минобороны. Речь идет о поддержании высочайшего уровня боеготовности боеготовности ядерной триады. Это обеспечит стратегический баланс в мире, заявил Шойгу.
Глава ведомства добавил, что ВС России сохранили стратегическую инициативу в зоне боевых действий. Российские бойцы сокращают боевой потенциал Вооруженных сил Украины, потери которых в 2023 году превысили 215 тысяч человек.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Россия
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