Минобороны направило два дивизиона ПВО на учения в Белоруссию

Два дивизиона зенитно-ракетных системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» объединений сил ПВО и ВВС Восточного военного округа погружены на железнодорожную платформу на станции в Хабаровском крае для дальнейшей отправки на учения в Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первый этап продлится до 9 февраля. После прибытия на место военные замаскируют и оборудуют боевые точки, а также вступят в боевое дежурство в составе Единой системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.

Задачами учений министерство называет проверку готовности войск, оборону государственных объектов, а также охрану государственной границы в воздушном пространстве.

На втором этапе, который пройдет с 10 по 20 февраля, военные проведут совместные учения под названием «Союзная решимость-2022», отработав задания противодействию терроризму и по отражению внешней агрессии.

Практические действия военных пройдут на полигонах Бресткий, Осиповический, Гожский, Домановский и Обуз-Лесновский.