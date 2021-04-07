Минобороны начало проверку боеготовности ракетных войск

Министерство обороны начало контрольные итоговые проверки в более чем 80 частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). К анализу по итогам зимнего периода обучения в РВСН привлекут более 15 тысяч военнослужащих и около 3 тысяч единиц техники

«В ходе проверок ракетные полки, части обеспечения и охраны отрабатывают мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решают задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывают совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты», — процитировало ТАСС сообщение ведомства.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале контрольной проверки боевой готовности в Вооруженных силах России. На апрель в российской армии в общей сложности запланировано 4048 учений. Они будут проходить на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курилах, в Камчатском крае. Контрольную проверку в Восточном военном округе проведет Генштаб, а. основные учения пройдут на полигонах Сергеевский и Цугол. В остальных округах проверки пройдут под руководством командующих войсками.