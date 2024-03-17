17 марта 2024, 17:12
Минобороны к 30 июня отчитается об адресной гумпомощи в районах СВО
Путин поручил Минобороны представить доклад об адресной гумпомощи в районах СВО
Минобороны получило поручение президента Росси Владимира Путина до 30 июня предоставить доклад по адресной гуманитарной помощи в районах проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В поручении главы государства указали, что вопрос об обеспечении адресности гуманитарной помощи, направляемой в районы проведения СВО, Минобороны нужно рассмотреть совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“».
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Доклад на эту тему военное ведомство должно предоставить до 30 июня. Ответственными за выполнение поручения назначили министра обороны Сергея Шойгу и руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова.
Также Путин распорядился предусмотреть право бесплатного проезда транспорта, который доставляет гуманитарные грузы в районы спецоперации, по платным трассам.
Минобороны РФ
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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