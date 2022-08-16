Минобороны и «Алмаз-Антей» подписали соглашение о поставке С-500

Минобороны РФ и Концерн ВКО «Алмаз-Антей» заключили контракт на поставку в войска новейшей системы зенитно-ракетной системы дальнего действия С-500 «Прометей». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

Соглашение подписали на форуме «Армия-2022» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Виталий Нескодоров, написало РИА «Новости».

Гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков в апреле заявил, что систему ПВО уже запустили в серийное производство. Радиус поражения С-500 составляет почти 600 километров. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты.

В июле Новиков был награжден «Золотой звездой» Героя России, сообщала газета «Известия».